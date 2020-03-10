АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на автомобили из-за колебания курса рубля. Нынешнюю ситуацию в компании назвали крайне негативной. На сегодняшний день АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России. Тем не менее, он делает закупки за рубежом.
2020-03-10T11:02:00+03:00
2020-03-10T11:09:15+03:00
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11:02, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…