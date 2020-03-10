АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на автомобили из-за колебания курса рубля. Нынешнюю ситуацию в компании назвали крайне негативной. На сегодняшний день АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России. Тем не менее, он делает закупки за рубежом.