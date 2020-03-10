Торги на российском фондовом рынке открылись обрушением котировок вслед за мировыми рынками

Индекс Мосбиржи в начале торгов обвалился на 16%.

Курс доллара и евро утром подскочил более чем на 6%. Американская валюта на пике почти достигла 73 рублей, европейская более 82,5. Центробанк объявил о решении поддержать рубль и начать упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Регулятор подчеркнул, что текущий уровень ликвидности банковского сектора страны достаточен для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Параметры планируемых интервенций ЦБ порка не раскрыл. Рынок российских акций также ожидаемо падает, отыгрывая вчерашний обвал рынка нефти. Сильнее всего снижаются бумаги российского нефтегазового сектора.

Так, акции «Роснефти» теряют 14%, «Газпрома» – почти 10%, «Лукойла» – свыше 13%. Подешевели бумаги Сбербанка и ВТБ, «Алросы» и «Норникеля». В плюсе сейчас золотодобывающие компании, например, Polymetal и «Полюс» – рост примерно 6% и 3%, соответственно.

Накануне цены на нефть рекордно обвалились на фоне провала сделки в рамках ОПЕК+. Фьючерсы Brent торговались на уровне 31 доллара за баррель. Сегодня цены скорректировались вверх примерно на 7%.