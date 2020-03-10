Соединенные Штаты начали вывод своих войск из Афганистана согласно договоренностям с талибами. В ближайшие четыре с половиной месяца численность военнослужащих в этой стране сократится с 13 тысяч до 8,5 тысяч. Полный вывод американских войск из Афганистана должен завершиться в течение 14 месяцев.