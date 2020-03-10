Соединенные Штаты начали вывод своих войск из Афганистана согласно договоренностям с талибами. В ближайшие четыре с половиной месяца численность военнослужащих в этой стране сократится с 13 тысяч до 8,5 тысяч. Полный вывод американских войск из Афганистана должен завершиться в течение 14 месяцев.
2020-03-10T10:33:00+03:00
2020-03-10T10:37:19+03:00
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10:33, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…