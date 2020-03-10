Россия готова ответить любому агрессору так же решительно, как Советский союз сделал это во время Великой Отечественной войны. Об этом в интервью ТАСС заявил Владимир Путин.
Путин признался, что ему нравится лозунг «Спасибо деду за победу».
Путин: Россия готова ответить любому агрессору так же решительно, как Советский союз сделал это во время ВОВ
Россия готова ответить любому агрессору так же решительно, как Советский союз сделал это во время Великой Отечественной войны. Об этом в интервью ТАСС заявил Владимир Путин.