Z Архив новостей новости
5 4 6 1202
10:32, 10 марта 2020

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения ТЦ, спортивных мероприятий, общественного транспорта в часы пик

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения торговых центров, спортивных мероприятий, а также общественного транспорта в часы пик в качестве меры профилактики нового коронавируса. Также ведомство советует использовать одноразовую медицинскую маску в местах массового скопления людей, меняя ее каждые 2-3 часа. Согласно официальным данным, новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 марта Поздравить…

5 254 6 7087 06.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Предки большей части ныне живущих россиян были атеистами В нашем-то случае традиция скорее прервалась, чем длилась. И предки ничего такого не передали, ну только в очень ограниченном масштабе, скорее потомки сами заново открыли, подтвердив, что Бог — не предание…

5 188 6 23601 03.03
Kконституция, религия, общество, история, власть, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«Каждому свое» — 2020 Путинцы лишь сильнее бьют себя в грудь, крича — «мы освободили Освенцим!» Почему США не вопят про Бухенвальд?...

5 170 6 47764 03.03
Kрф, история, день победы, политика, власть, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Инициатива шла непосредственно от Сталина Казалось бы, народ, переживший Холокост, был достоен после победы над нацистами если не особого отношения, то хотя бы права на память о своих невинно убитых. Увы, вскоре после войны в Советском Союзе началась настоящая антисемитская травля…

5 478 6 36934 05.03
Kистория, общество, память, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Именем Немцова Вопрос о названии именем Бориса Немцова улиц или площадей касается будущего нашей страны. Важно, чтобы власти это поняли и, не имея возможности исправить прошлое, пошли навстречу предложениям демократической оппозиции…

5 95 6 8217 03.03
Kнемцов, общество, мнения, память
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Что нам делать 22 апреля? Тактика активного бойкота голосования по поправкам в Конституцию выглядит наиболее разумной…

5 70 6 8336 06.03
Kполитика, конституция, общество, мнения, власть, оппозиция
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

На смерть тирана В этот день надо лишний раз вспомнить, что этот вурдалак все еще похоронен на главной площади нашей страны – и исходящие из этой могилы гнусные миазмы по-прежнему придают силы спецслужбам, из-за которых у нас жизни нет…

5 59 6 7203 05.03
Kистория, общество, политика, мнения
Блоги

+ «Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим» «Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим» Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер…

5 102 6 12857 09:40
8читать ;смотреть
Блоги

+ Памфилова сравнила пакетное голосование по поправкам в Конституцию с заказом комплексного обеда Памфилова сравнила пакетное голосование по поправкам в Конституцию с заказом комплексного обеда Глава ЦИКа назвала «технически немыслимым» голосование по каждой поправке отдельно…

5 78 6 10033 05.03
8читать ;смотреть
Kконституция, памфилова, политика, власть, общество, выборы, видео, события
Блоги

+ «Желаю вам счастья»: Путин поздравил российских женщин с 8 Марта «Желаю вам счастья»: Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких….

5 70 6 9409 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, власть, политика, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…

5 130 6 17846 07.03
Kобщество, сша, рф, бизнес, мнения
Блоги

«Шанс заразиться в больнице намного выше, чем в самом Китае» Кристина Ткач, одна из пациенток московской инфекционной больницы №1, рассказала об условиях содержания там. Сегодня Ткач обновила свой пост, сообщив, что из-за шумихи в соцсетях ее перевели в другую больницу в отдельную палату…

5 74 6 42286 03.03
Kкоронавирус, больницы, рф, медицина, здравоохранение, москва, события
Новости

Владимир Путин ответил на вопрос об итогах Великой отечественной войны фразой «мы повторим» Отрывок очередного эпизода интервью с президентом опубликован на youtube-канале агентства ТАСС…

5 54 6 11063
Блоги

+ «Пока всё у нас росло, нефть-то была 100. А сейчас 60» «Пока всё у нас росло, нефть-то была 100. А сейчас 60» У нас за чертой бедности тогда жило 42 миллиона человек. Это треть населения страны. Сегодня тоже много. Но это всё-таки не треть…

5 197 6 31083 04.03
8читать ;смотреть
Kполитика, экономика, общество, путин, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Хороший день Окуджава, оттепель, Аксенов, «Современник», Шпаликов… Недолгое отчаянное счастье. Начало моей жизни, которой и не было бы, скорее всего, не сдохни Сталин. А вы говорите: не праздновать пятое марта. Будь благословен этот день!..

5 303 6 51823 05.03
Kобщество, история, сталин, политика, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Предупреждение об уголовке Предупреждение властей Москвы об уголовной ответственности граждан за нарушение режима самоизоляции из-за короновируса, — хорошо демонстрирует манеру общения начальства с гражданами, представление властей о том, что люди – мусор…

5 43 6 7856 08.03
Kобщество, коронавирус, мнения

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин ответил на вопрос об итогах Великой отечественной войны фразой «мы повторим» Отрывок очередного эпизода интервью с президентом опубликован на youtube-канале агентства ТАСС…

5 54 6 11063
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Крым, Донбасс, бессмысленная Сирия, союз со всеми людоедами планеты, угрозы, ракеты и внутри культивируемая нищета и бесправие. У мира появилась уникальная ценная возможность понаблюдать поведение страны во всех подробностях…

5 86 6 136553 04.03
#слушать 47:39 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Проголосуете ли вы за поправки в Конституцию, если там гарантируют лечение за госсчет больных редкими болезнями детей?
5 22 6 4719 08.03
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Мне страшно А поведение российских верхов критиковать (=умалять?) можно? Например, за развязывание советско-финской («зимней») войны и вторжение в Афганистан? Подозреваю, что теперь это «умаление»...

5 422 6 287986 04.03
Интервью Особое мнение

Дмитрий Муратов гость: Дмитрий Муратов Главный редактор «Новой газеты»

Вы, блин, видите эти лица? Вы понимаете, что элита России продала и предала своих детей?! Вы посмотрите на эти лица — это лица тех, кто ждет…

5 148 6 100592 06.03
#слушать 25:39 8читать ;смотреть $скачать 5.9 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8368914
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4401430

Сегодня в эфире