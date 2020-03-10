Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения ТЦ, спортивных мероприятий, общественного транспорта в часы пик

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения торговых центров, спортивных мероприятий, а также общественного транспорта в часы пик в качестве меры профилактики нового коронавируса. Также ведомство советует использовать одноразовую медицинскую маску в местах массового скопления людей, меняя ее каждые 2-3 часа. Согласно официальным данным, новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено.
2020-03-10T10:32:00+03:00
2020-03-10T10:35:17+03:00
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10:32, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…