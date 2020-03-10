Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения ТЦ, спортивных мероприятий, общественного транспорта в часы пик

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения торговых центров, спортивных мероприятий, а также общественного транспорта в часы пик в качестве меры профилактики нового коронавируса. Также ведомство советует использовать одноразовую медицинскую маску в местах массового скопления людей, меняя ее каждые 2-3 часа. Согласно официальным данным, новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено.