Чемпионская гонка в российской футбольной Премьер Лиге внезапно обострилась

Отрыв лидера Первенства Зенита сократился до 6-ти очков.

На зимний перерыв клуб из Санкт-Петербурга ушел, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. Тогда мало кто сомневался, что Зенит практически гарантировал себе второй кряду тьитул. Однако всего за два тура весенней стадии турнира ситуация изменилась. Зенит дважды сыграл вничью, в том числе и накануне с Уфой. А вот Краснодар за это время одержал две победы. Вчера быки одолели в Москве Спартак 1-0 и набрали 41 очко. У Зенита – 47. Так что за 9 туров до финиша гонка за Чемпионство уже не выглядит столь очевидной. Побед в отчетном туре добились также Ростов и Локомотив. Которые отстают от Краснодара на три очка. К слову, уже в следующем туре соперники сыграют между собой.

Добавим, что завтра пройдет матч Сочи – Оренбург, ранее отложенный из-за того, что сразу 10 игроков сочинской команды подхватили ангину.