Италия стала первой страной, ограничившей передвижение по своей территории из-за коронавируса

Израиль ввел обязательный карантин для всех въезжающих.

«Больше не будет одной «красной зоны». Ограничения теперь коснутся всей Италии», — заявил премьер Джузеппе Конте. Новые правила, получившие название «Я остаюсь дома» вступают в силу с сегодняшнего дня и до 3 апреля. Несколько дней назад они начали действовать в области Ломбардия и ряде северных провинций. Теперь ездить по стране можно только по работе, для лечения или в случае экстренных обстоятельств. Закрыты учебные, культурные и развлекательные заведения, в том числе музеи, спортивные клубы и фитнес-центры. Массовые сборища, включая свадьбы и похороны, запрещены. Спортивные соревнования будут либо отменять, либо проводить без зрителей. В частности, приостанавливаются матчи итальянской футбольной «Серии-А». Общественный транспорт при этом будет работать в штатном режиме, кафе только до 6 вечера. Люди с температурой должны оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими. Запрет на выезд за границу не вводится, въезжающие должны пройти проверку на наличие коронавируса.

А вот в Израиле каждый приехавший в страну должен на 14 дней самоизолироваться. Нарушителям грозит наказание, вплоть до уголовного срока. Глава правительства Беньямин Нетаньяху назвал это тяжелым решением, но жизненно важным для сохранения здоровья общества.

Италия по числу инфицированных вышла на второе месте после Китая. По последним данным, в стране свыше 9 тысяч заболевших и более 460 летальных исходов. На территории еврейского государства выявлено свыше 40 больных пневмонией нового типа.