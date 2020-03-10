Левада-Центр: Почти 40% россиян считают, что люди у власти озабочены только своими доходами

Почти 40% россиян считают, что люди у власти озабочены только своими доходами. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на опрос Левада-Центра. 32% респондентов уверены, что для этих людей важна сама власть, и лишь на третьем месте ответ – это люди, которые заботятся о благе народа. Так считают, кстати, почти треть процента опрошенных. Кстати, если по первым двум позициям мнение респондентов с 2013-го года почти не изменилась, то доля россиян, выбравших третий вариант, выросла почти вдвое.