Левада-Центр: Почти 40% россиян считают, что люди у власти озабочены только своими доходами

Почти 40% россиян считают, что люди у власти озабочены только своими доходами. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на опрос Левада-Центра. 32% респондентов уверены, что для этих людей важна сама власть, и лишь на третьем месте ответ – это люди, которые заботятся о благе народа. Так считают, кстати, почти треть процента опрошенных. Кстати, если по первым двум позициям мнение респондентов с 2013-го года почти не изменилась, то доля россиян, выбравших третий вариант, выросла почти вдвое.
2020-03-10T11:35:00+03:00
2020-03-10T11:35:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…