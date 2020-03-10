В поправках к Конституции решили уточнить положение о детях

Как рассказал глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, формулировка о детях как о важнейшем достоянии страны оказалась не самой удачной. В новой версии говорится, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Напомню, сегодня Госдума будет рассматривать президентский законопроект о поправках в основной закон во втором чтении.
2020-03-10T10:03:00+03:00
2020-03-10T10:16:19+03:00
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10:03, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…