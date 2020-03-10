В поправках к Конституции решили уточнить положение о детях

Как рассказал глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, формулировка о детях как о важнейшем достоянии страны оказалась не самой удачной. В новой версии говорится, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Напомню, сегодня Госдума будет рассматривать президентский законопроект о поправках в основной закон во втором чтении.