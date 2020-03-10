В Минэкономразвития уверены, что Россия способна противостоять внешним шокам

Об этом заявил глава Министерства Максим Решетников на фоне обвала рубля, падения биржевых котировок и резкого снижения цены на нефть.

«Наблюдаемые колебания рынков масштабны», признает Максим Решетников, но, по его словам: «подобное — уже случалось. И российская

макроэкономическая политика последних лет строилась так, чтобы обеспечить устойчивость экономики к таким эпизодам». Глава Минэка уверен, что на многих инвестпроектах в России это волнение на рынках не скажется, поскольку они долгосрочные. Что касается мер, с помощью которых Минэкономразвития собирается противостоять волатильности на российских торговых площадках, то это в первую очередь поддержание спроса. Кроме того, сообщил Решетников, готовятся изменения, которые должны повысить эффективность государственного инвестирования. В то же время Центральный Банк для смягчения удара начнет продавать валюту, чтобы поддержать резко подешевевший рубль. В целях сохранения финансовой стабильности ЦБ задействует и другие инструменты. Ранее Банк России объявил о том, что не будет покупать на внутреннем рынке иностранную валюту в течение месяца.

Накануне мировые цены на нефть обвалились на фоне новостей о том, что Россия отказалась поддержать план ОПЕК+ по сокращению добычи. Вслед за этим курсы доллара и евро в понедельник взлетели выше 75 рублей и 86 рублей соответственно.