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Эксклюзив Эха 09:32, 10 марта 2020

Учредительный съезд экологической партии «Зеленая альтернатива» должна состояться сегодня в Москве

Учредительный съезд экологической партии «Зеленая альтернатива» должна состояться сегодня в Москве. Как рассказал «Эху» руководитель оргкомитета Руслан Хвостов, партия должна объединить всех, кому небезразлично состояние окружающей среды.
Как подчеркнул Хвостов, партия «Зеленая альтернатива» никак не связана с движением Олега Митволя.



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