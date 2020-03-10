Учредительный съезд экологической партии «Зеленая альтернатива» должна состояться сегодня в Москве. Как рассказал «Эху» руководитель оргкомитета Руслан Хвостов, партия должна объединить всех, кому небезразлично состояние окружающей среды.

Как подчеркнул Хвостов, партия «Зеленая альтернатива» никак не связана с движением Олега Митволя.