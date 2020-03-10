Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал КПРФ, ЛДПР и фракцию «Справедливой России» в Госдуме поддержать изменения в Конституции. Сегодня нижняя палата парламента будет рассматривать документ в основном, втором чтении. В заявлении Медведева говорится, что «единороссы» провели большую работу в регионах, собирая предложения граждан, и большинство конструктивных идей нашли отражение в поправках.