Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7500 человек. В связи с распространением инфекции резко возросло число недовольных политикой властей страны, граждане обвиняют их в дефиците медицинских масок и средств защиты. Об этом в эфире «Эха» рассказал экспатриат в Южной Корее Дмитрий Ким.

В местных изданиях появляются сообщения о том, что Китай планирует наладить поставку гуманитарной помощи в Южную Корею, но данные пока не подтверждены, добавил Дмитрий Ким.