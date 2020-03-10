В России коронавирус могут признать форс-мажором при госзакупках. Как пишет «Коммерсантъ», Минпромторг готовит соответствующий акт для правительства. В первую очередь, это связано с проблемами автопроизводителей. Документ разрабатывается по поручению штаба, который занимается предупреждением распространения в России коронавируса.
2020-03-10T09:30:00+03:00
2020-03-10T09:33:25+03:00
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09:30, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…