В России коронавирус могут признать форс-мажором при госзакупках. Как пишет «Коммерсантъ», Минпромторг готовит соответствующий акт для правительства. В первую очередь, это связано с проблемами автопроизводителей. Документ разрабатывается по поручению штаба, который занимается предупреждением распространения в России коронавируса.