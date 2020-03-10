Столичный суд огласит приговор бывшему замглаву ФСИН Олегу Коршунову

Его обвиняют в хищениях и взятках.

На Олега Коршунова следствие в свое время завело три уголовных дела. По одному из них – о хищениях при поставке обуви для нужд пенитенциарной службы – экс-чиновник прошлым летом получил 7 лет колонии.

К рассмотрению в суде в ближайшее время готовится дело о злоупотреблениях полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе. На финишную прямую вышло дело, связанное с хищениями на закупках сахара и горюче-смазочных материалов. Предпринимательница, которая отвечала за поставки, ранее признала вину и была приговорена в особом порядке к двум с половиной годам тюрьмы.

Кроме Коршунова на скамье подсудимых оказались двое бывших подчиненных. Светлана Алексеева, отвечавшая во ФСИН за

гособоронзаказ недавно дала признательные показания. Защита Коршунова настаивает на его невиновности и реабилитации.

Прокуратура в ходе прений просила отправить Коршунова в колонию на 12 лет.