Медучреждения будут обязаны в электронном виде отправлять в Росгвардию справки о состоянии здоровья владельцев оружия

Медицинские учреждения России будут обязаны в электронном виде отправлять в Росгвардию справки о состоянии здоровья владельцев оружия. Как сообщил «Российской газете» директор службы Виктор Золотов, соответствующий законопроект находится на согласовании. Он отметил, что сейчас, после прохождения медкомиссии, владелец оружия на 5 лет фактически выпадает из зоны контроля. В настоящее время в России почти 4 миллиона человек имеют право на ношение оружия.