Медучреждения будут обязаны в электронном виде отправлять в Росгвардию справки о состоянии здоровья владельцев оружия

Медицинские учреждения России будут обязаны в электронном виде отправлять в Росгвардию справки о состоянии здоровья владельцев оружия. Как сообщил «Российской газете» директор службы Виктор Золотов, соответствующий законопроект находится на согласовании. Он отметил, что сейчас, после прохождения медкомиссии, владелец оружия на 5 лет фактически выпадает из зоны контроля. В настоящее время в России почти 4 миллиона человек имеют право на ношение оружия.
2020-03-10T09:04:00+03:00
2020-03-10T09:07:12+03:00
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09:04, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…