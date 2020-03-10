ВОЗ: Угроза пандемии коронавируса становится реальной

Угроза пандемии коронавируса становится реальной. Об этом предупреждает ВОЗ. В данном случае, речь идет об угрозе всей планете, — сказал «Эху» директор научного центра по профилактике лечения вирусных инфекций Георгий Викулов.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала, что случаи инфицирования выявлены более чем в ста странах.