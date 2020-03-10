Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в эпицентр распространения коронавируса в стране – в город Ухань. Согласно официальным сообщениям, он будет встречаться с медиками, военнослужащими и добровольцами. С декабря прошлого года жертвами коронавируса в провинции Хубэй стали более 3 тысяч человек.