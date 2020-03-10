Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в эпицентр распространения коронавируса в стране – в город Ухань. Согласно официальным сообщениям, он будет встречаться с медиками, военнослужащими и добровольцами. С декабря прошлого года жертвами коронавируса в провинции Хубэй стали более 3 тысяч человек.
2020-03-10T09:02:00+03:00
2020-03-10T09:11:48+03:00
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09:02, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…