С сегодняшнего дня карантин вводится на всей территории Италии

Он предполагает ограничение передвижения граждан без уважительных причин. По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, последние данные о числе заразившихся коронавирусом указывают, что настало время менять привычки. Как он выразился, каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии. Общее число инфицированных в стране превысило 9 тысяч человек, скончались более 460, 700 вылечились. Напомню, накануне Израиль ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих иностранцев.
2020-03-10T09:02:00+03:00
2020-03-10T09:11:14+03:00
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09:02, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…