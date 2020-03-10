С сегодняшнего дня карантин вводится на всей территории Италии

Он предполагает ограничение передвижения граждан без уважительных причин. По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, последние данные о числе заразившихся коронавирусом указывают, что настало время менять привычки. Как он выразился, каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии. Общее число инфицированных в стране превысило 9 тысяч человек, скончались более 460, 700 вылечились. Напомню, накануне Израиль ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих иностранцев.