Нефть отыграла более 7% после рекордного обвала рынка накануне

Цены рухнули после того, как крупнейшие экспортеры не смогли договориться о снижении добычи из-за падения спроса на фоне распространения коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent растут на торгах на 7%, стоимость приближается к 37 долларам за баррель. При этом эксперты объясняют рост котировок небольшой коррекцией после резкого падения накануне, но предупреждают, что ситуация может оказаться временной – цены вновь могут пойти в низ на новостях из Саудовской Аравии, обещавшей увеличить добычу нефти. Между тем, американский президент Дональд Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть. В своем Twitter он отметил, что это в целом «хорошо для потребителей», поскольку снижаются цены на горючее. По словам главы Белого дома, причиной падения рынка являются фейковые новости и споры Саудовской Аравии и России о цене и объемах добычи. Ранее Россия выступила против дополнительного снижения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в рамках соглашения ОПЕК+. Вслед за провалившимися переговорами накануне рухнули цены на нефть на 30%, это рекордное падение почти за 30 лет.

Международное энергетическое агентство прогнозирует снижение мирового спроса на нефть в этом году на 90 тысяч баррелей в сутки впервые с 2009-го года.