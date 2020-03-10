Госдума рассмотрит в основном, втором чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Первое чтение прошло в конце января, с тех пор поступило более четырехсот поправок, часть из которых профильный комитет рекомендовал принять, часть – отклонить.

Если голосовать за поправки единым пакетом, то голосование будет необъективным. Такое мнение ранее в эфире «Эха» высказывал журналист, член СПЧ Николай Сванидзе.

Сванидзе также отметил, что внимание от политического блока поправок может отвлекать обширный экономический блок.