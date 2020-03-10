Нефть корректируется вверх на 7% после рекордного обвала накануне. Фьючерсы на Brent приближаются к 37 долларам за баррель. В конце прошлой недели страны ОПЕК не смогли достичь соглашения. Эта ситуация привела к тому, что подешевел рубль.

Успешное импортозамещение, скорее всего, поможет России избежать резкого скачка цен на многие продукты. Такое мнение «Эху» высказал замисполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин. Как подчеркнул Ионкин, для более точных прогнозов нужно будет наблюдать за ситуацией в развитии.