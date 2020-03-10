Карантин вводится на всей территории Италии

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Джузеппе Конте. С сегодняшнего дня в Италии запрещено перемещение без уважительных причин. К ним относятся: рабочая или семейная необходимость, а также переезды в связи с состоянием здоровья. Прекращаются любые спортивные мероприятия, включая национальный чемпионат по футболу. Накануне стало известно, что Израиль вводит двухнедельный карантин для всех въезжающих иностранцев.