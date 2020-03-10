Карантин вводится на всей территории Италии

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Джузеппе Конте. С сегодняшнего дня в Италии запрещено перемещение без уважительных причин. К ним относятся: рабочая или семейная необходимость, а также переезды в связи с состоянием здоровья. Прекращаются любые спортивные мероприятия, включая национальный чемпионат по футболу. Накануне стало известно, что Израиль вводит двухнедельный карантин для всех въезжающих иностранцев.
2020-03-10T08:30:00+03:00
2020-03-10T08:31:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2602544-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:30, 10 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…