В США сегодня пройдут демократические праймериз в шести штатах, включая крупные Мичиган и Вашингтон

В последнем произошла вспышка заражения коронавирусом, и уже больше недели там действует режим чрезвычайной ситуации.

Штат Вашингтон дает 89 делегатов — самое большое после Мичигана число из всех шести голосующих сегодня штатов. Но в Вашингтоне случилась самая тяжелая вспышка коронавируса, где умерло 22 человека, более 160-ти заражены. Эпицентр фатальных случаев пришелся на дом престарелых в пригороде Сиэттла. Местный департамент здравоохранения рекомендовал людям старше 60-ти лет избегать «общественных мест с большим скоплением людей, где предусмотрены контакты с другими лицами». Но на явке на сегодняшних праймериз это никак не отразится — голосование в штате Вашингтон проходит полностью по почте, а избирательных участков в нем просто нет. Власти при этом обратились к жителям с просьбой не облизывать конверты при их заклеивании.

А вот ралли ни один из двоих демократических кандидатов, которые остались в гонке за номинацию, проводить в Вашингтоне не будет, так как обоим кандидатам намного больше семидесяти лет — бывшему вице-президенту США Джо Байдену 77 лет, а сенатору-социалисту Берни Сандерсу 78. По итогам праймериз супервторника на прошло неделе Байден вышел вперед и стал лидером гонки — у него 670 делегатов, почти на сто больше, чем у Сандерса. Для получения номинации кандидату необходимы чуть менее двух тысяч делегатов.

По последним опросам Джо Байден опережает Берни Сандерса на несколько процентных пунктов и в штате Мичиган, и в штате Вашингтон. И почти на 20 п.п. обходит сенатора-социалиста в штате Миссури, который тоже голосует сегодня и дает 68 делегатов.