Госдума планирует рассмотреть сегодня во втором, основном чтении, новые поправки в конституцию, предложенные Путиным

Госдума планирует рассмотреть сегодня во втором, основном чтении, новые поправки в конституцию, предложенные Владимиром Путиным. Единороссы намерены их поддержать.

Ко второму чтению законопроекта об изменении конституции президент Путин внёс ещё ряд поправок. В них помимо популярных у населения социальных гарантий есть упоминание бога и определение брака как союза мужчины и женщины. При этом фраза о России и дальше цитата «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в бога» будет соседствовать с формулировками о том, что наша страна светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве обязательной. В конституции также хотят прописать, что не допускается умалять значение подвига народа при защите отечества, а дети – достояние государства. Президент предложил запретить отчуждать территории и не позволять муниципальным служащим иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. При этом из проекта поправок в конституцию убрали пункт о запрете чиновникам владеть заграничной недвижимостью. Это сделали из-за того, что многим госслужащим придётся отказаться от собственности или покинуть свои посты, рассказали Ведомостям в администрации президента.

Ожидается, что в среду Госдума окончательно примет поправки, затем их быстро утвердит Совет федерации и 18го числа подпишет президент. Общероссийское голосование по поправкам намечено на 22 апреля, этот день, который совпадает с 150-летием со дня рождения Ленина – объявят выходным.