В Италии карантин, введенный из-за коронавируса, распространили на всю страну

Чрезвычайные меры для сдерживания распространения патогена также приняли в Израиле.

«Вся Италия станет защищенной зоной», — объявил премьер-министр Джузеппе Конте, после подписания декрета, в соответствии с которым карантинные меры, действовавшие до сих пор в Ломбардии и 14 северных провинциях, будут введены на территории всей страны. Это значит, что по всей Италии, где зафиксировано самое большое число заболевших после Китая, будет ограничено передвижение людей, закрыты пабы, дискотеки, залы для азартных игр, вступит в силу требование для баров и ресторанов и закрываться в 6 вечера и обеспечивать дистанцию между посетителями в дневное время. Запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не будут работать учебные заведения, театры, кино, музеи и спортивные залы.

Власти Израиля, в свою очередь, также приняли беспрецедентные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса – все прибывающие в страну из-за границы будут обязаны пройти 14-дневный домашний карантин. За нарушение его условий в Израиле предусмотрена уголовная ответственность.

Между тем в Китае, который стал очагом распространения вируса, за последние сутки заразились всего 20 человек. Выздоровело уже почти 60 тысяч инфицированных.