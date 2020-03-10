В Нидерландах накануне завершился первый день процесса по делу о крушении малайзийского «Боинга»

Обвинения были предъявлены четырем фигурантам дела, в числе которых три россиянина и один гражданин Украины.

На первом судебном заседании по MH17 в окружном суде Гааги выступили все стороны процесса: обвинение защита и представители потерпевших. Вместе с началом слушаний стало очевидно, что обвиняемые не будут принимать участие в заседаниях – никто из них на первое заседание не явился. В суде выступили только адвокаты одного из них, россиянина Олега Пулатова. Они заявили, что тот не признает свою вину. Как пишет в твиттере «Русская служба Би-Би-Си», судить обвиняемых будут по отдельности, но в рамках одного процесса.

Между тем, более 80 родственников пассажиров, погибших при крушении «Боинга», будут требовать денежной компенсации от обвиняемых по делу.

По версии следствия, фигуранты дела, многие из которых имеют отношение к силовым структурам самопровозглашенной ДНР, причастны к уничтожению «Боинга» ракетой, выпущенной установкой «Бук».

«Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Жертвами трагедии стали 298 человек.