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Эксклюзив Эха 07:00, 10 марта 2020

Цены на нефть немного выросли после вчерашнего обвала

Стоимость барреля североморской Brent на торгах в Лондоне поднялась на 6% — пишет РБК.

Предсказать влияние обвала рынков на розничные цены пока сложно, но скорее всего успешное импортозамещение поможет России избежать резкого скачка цен на многие продукты. Об этом «Эху» сказал заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин.

Для более точных прогнозов нужно понаблюдать за ситуацией в развитии, — добавил Владимир Ионкин.

Вчера стоимость нефти марки Brent упала почти на треть. Это произошло на фоне неспособности ОПЕК и России договориться о дополнительном сокращении добычи. Действующее соглашение продлится до конца месяца, после этого никаких обязательств у стран нет.



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