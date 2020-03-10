Сегодня могут начаться переговоры правительства Афганистана и запрещенного в России радикального движения «Талибан»

Предполагается обсуждение вопросов всеобъемлющего прекращения огня и будущей политической дорожной карты страны.

О готовности начать в этот вторник переговорный процесс с талибами, заявил в минувшую субботу афганский президент Ашраф Гани, пообещав, что список правительственной делегации будет готов к этому дню. При этом он назвал преждевременным требование талибов освободить 5 тысяч захваченных в плен боевиков, пояснив, это не может быть условием начала диалога, а только лишь составной частью переговоров. Впрочем, накануне в своем выступлении после принесения присяги в качестве главы государства Гани все же пообещал подписать соответствующий приказ на следующий день (т.е. сегодня). Он выразил надежду на ответное значительное снижение уровня насилия со стороны талибов.

Ранее представитель «Талибан» подчеркнул, что движение будет участвовать в переговорах, только в случае выполнения Кабулом достигнутых договоренностей и освобождения всех пленных. Он также отметил, что команда переговорщиков и повестка дня уже сформированы и «если переговоры будут отложены, ответственность за это понесут все остальные стороны».

Договоренность начать 10 марта мирные межафганские переговоры содержится в соглашении, подписанном в конце февраля между США и талибами. Согласно документу, к моменту их запуска в рамках мер укрепления доверия стороны должны провести обмен пленными.