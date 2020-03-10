Ракету «Союз» уберут со стартового стола космодрома Куру после отмены пуска

Она будет доставлена в монтажно-испытательный корпус, сообщил источник ТАСС. Во время испытаний в блоке обогрева одного из двигателей был обнаружен сбой.

Решение о снятии ракеты, несмотря на то, что специалисты посчитали замечание некритичным, принял эмиратский заказчик запуска. По предварительным планам старт с космодрома во Французской Гвиане будет перенесен на начало апреля.