Центробанк впервые за десять лет зафиксировал стагнацию страхового рынка в России

Ранее годовые темпы прироста взносов превышали 15% — пишет «Коммерсант» со ссылкой на годовой обзор регулятора. В качестве причины ситуации называют сокращение рынка страхования жизни и переход клиентов на полисы с относительно невысокой стоимостью. При этом выплаты страховщиков растут, хотя в последний год ее приносит не профильная деятельность, а доход от инвестиций.