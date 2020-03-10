Российский бизнес-омбудсмен предупредил правительство о рисках для бизнеса в связи с принятием нового КоАП

Борис Титов высказал мнение, что законопроект несет реальную угрозу инвестиционному климату в стране. В связи с этим он попросил организовать обсуждение инициативы с бизнесом – сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Титова.

Уполномоченный по правам предпринимателей обращает внимание на существенное увеличение штрафов «без какого-либо экономического обоснования», а также возросшие сроки давности привлечения к ответственности. Сам он подготовил три проекта поправок, которые должны защитить бизнес.