Правительство признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

О подготовке соответствующего нормативно-правового акта пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минпромторге. Сейчас Торгово-промышленная палата уже выдает заключения о форс-мажоре при срыве экспортных поставок из-за распространения инфекции. Однако у компаний все чаще возникают сложности при выполнении внутренних контрактов. По сведениям газеты, непосредственной причиной, по которой кабмин готовит документ, стали проблемы автопроизводителей.
2020-03-10T05:04:00+03:00
2020-03-10T05:07:29+03:00
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05:04, 10 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…