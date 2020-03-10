Правительство признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

О подготовке соответствующего нормативно-правового акта пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минпромторге. Сейчас Торгово-промышленная палата уже выдает заключения о форс-мажоре при срыве экспортных поставок из-за распространения инфекции. Однако у компаний все чаще возникают сложности при выполнении внутренних контрактов. По сведениям газеты, непосредственной причиной, по которой кабмин готовит документ, стали проблемы автопроизводителей.