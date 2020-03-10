Соединенные Штаты назвали упоминание нового вооружения одним из условий для продления договора СНВ-3

В качестве примера представитель Госдепартамента упомянул подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и крылатую ракету с ядерной установкой «Буревестник» — сообщает «Интерфакс». Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве считают, что к новому соглашению должен присоединиться Китай.

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений истекает в 2021 году. Документ подразумевает, что Россия и США должны сократить количество ядерных боевых зарядов, баллистических ракет и другого вооружения.