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05:04, 10 марта 2020

Соединенные Штаты назвали упоминание нового вооружения одним из условий для продления договора СНВ-3

В качестве примера представитель Госдепартамента упомянул подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и крылатую ракету с ядерной установкой «Буревестник» — сообщает «Интерфакс». Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве считают, что к новому соглашению должен присоединиться Китай.
Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений истекает в 2021 году. Документ подразумевает, что Россия и США должны сократить количество ядерных боевых зарядов, баллистических ракет и другого вооружения.



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