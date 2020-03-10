Ассоциация юристов России предложила ужесточить ответственность за нарушения в сфере персональных данных

В частности, поправки должны дать возможность гражданам получать компенсации от компаний и государственных органов за каждый доказанный случай утечки данных – сообщает «Коммерсант». В предложении, отправленном в Роскомнадзор и Госдуму говорится о сумме от 500 тысяч до 5 миллионов рублей.

Участники рынка отмечают, что для реализации механизма клиенту придется оставлять еще больше сведений о себе, что только повысит риск их утечки.