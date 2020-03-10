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04:03, 10 марта 2020

Венесуэла начинает очередные военные учения

Их проведение в твиттере анонсировал глава государства Николас Мадуро. По его словам, маневры под названием «Щит 2020» развернутся в четырех штатах и столичном округе. Ранее он говорил о том, что Венесуэла будет проводить внезапные военные учения без предварительного объявления об их начале. Первый этап маневров состоялся в середине февраля. Они были направлены на подготовку обороны крупных городов.
В российском МИД говорили об отсутствии у Москвы планов проводить совместные учения с Каракасом.



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