Венесуэла начинает очередные военные учения

Их проведение в твиттере анонсировал глава государства Николас Мадуро. По его словам, маневры под названием «Щит 2020» развернутся в четырех штатах и столичном округе. Ранее он говорил о том, что Венесуэла будет проводить внезапные военные учения без предварительного объявления об их начале. Первый этап маневров состоялся в середине февраля. Они были направлены на подготовку обороны крупных городов.

В российском МИД говорили об отсутствии у Москвы планов проводить совместные учения с Каракасом.