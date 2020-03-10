Вашингтон намерен усилить борьбу с судами, нарушающими антииранские санкции

Речь идет о так называемых «кораблях-призраках», — танкерах, которые провозят сырье с выключенными транспондерами. Как ранее сообщало Рейтер, за одну только неделю полтора десятка судов, в том числе перевозивших нефть перестали посылать данные о своем местоположении.

США не только выпустят предупреждение танкерам и портам, но и намерены поощрять капитанов судов и остальных участников перевозок, которые будут фотографировать корабли, попадающие под санкции. Так Вашингтон хочет усилить давление на экспорт иранской нефти, поступающей в том числе в Китай.