Страны ОПЕК из-за падения цен на нефть за сутки потеряли полмиллиарда долларов

Такие подсчеты приводит агентство Рейтер. Обвал на рынке создаст напряженную ситуацию для экономик стран-участниц организации – пишет «Коммерсант». Некоторые из них, в частности Иран и Венесуэла, уже находятся в тяжелом положении.

Вчера стоимость нефти марки Brent упала почти на треть. Это произошло на фоне неспособности ОПЕК и России договориться о дополнительном сокращении добычи. Действующее соглашение продлится до конца месяца, после этого никаких обязательств у стран нет.