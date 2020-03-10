На фоне роста числа зараженных коронавирусом Италия распространила карантинные меры на территорию всей страны

Среди прочего, с сегодняшнего дня вводятся ограничения на поездки – сказал глава правительства Джузеппе Конте. Передвигаться можно только на работу и в больницу или по другим веским причинам. При этом общественный транспорт будет работать в прежнем режиме. До начала апреля закрываются школы и институты, приостанавливаются все спортивные мероприятия, в том числе матчи футбольной «Серии-А», закрываются горнолыжные курорты.

Италия входит в список стран, по прибытии из которых в Москву, по указу мэра столицы, люди должны оставаться дома на карантине в течение двух недель.