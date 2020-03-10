КНДР провела учения дальнобойной артиллерии

Стрельбами руководил глава государства Ким Чен Ын – передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Это было сделано в целях проверки способности частей нанести внезапный военный контрудар – говорится в сообщении. Ранее стало известно, что с территории полуострова в сторону моря было выпущено три снаряда. Они пролетели 200 километров.

Это уже вторые подобные учения с начала года. В конце 2019 Ким Чен Ын пообещал в скором времени представить новое стратегическое вооружение.