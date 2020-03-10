Владимир Путин ответил на вопрос об итогах Великой отечественной войны фразой «мы повторим»

Отрывок очередного эпизода интервью с президентом опубликован на youtube-канале агентства ТАСС. «Мы потреяли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим» — сказал глава государства. Очередная серия спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину» журналиста Андрея Ванденко выйдет сегодня. Она посвящена памяти о войне, а также Сталину и Гитлеру.

В одном из эпизодов, опубликованных ранее, российский лидер говорил о нежелании страны воевать с другими государствами.