«Роснефть» может увеличить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки

это произойдет в начале апреля в течение нескольких недель после того, как истекут действующие договоренности с ОПЕК. Ранее собеседники агентства утверждали, что именно глава российской нефтяной компании Игорь Сечин был инициатором разрыва сделки по сокращению добычи сырья.

После того, как стороны не смогли договориться по этому вопросу, нефть марки Brent подешевела до 30 долларов за баррель. Это в свою очередь негативно отразилось на курсе рубля.