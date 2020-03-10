Командующий американскими войсками в Европе отправлен на карантин

Кристофер Каволи и несколько его подчиненных могли заразиться коронавирусом во время недавней конференции в Германии. Об этом рассказал представитель Пентагона.

Ранее стало известно о том, что член Палаты представителей Мэтт Гейтц решил добровольно изолировать себя, после того, как, предположительно, вступил в контакт с больным человеком. При этом – отмечает Рейтер – уже после этого он летал в одном самолете с президентом Дональдом Трампом. Гейтц мог быть не единственным конгрессменом, который успел пообщаться с главой государства перед карантином.