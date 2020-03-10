Американские войска начали покидать Афганистан в рамках соглашения с талибами

Как следует из сообщения Пентагона, которое приводит Ассошиэйтед Пресс, численность военнослужащих в стране будет снижена до 8600 человек в течение 135 дней.

США и движение «Талибан» (запрещенное в России), две недели назад подписали соглашение о начале мирного процесса. Через несколько дней исламисты объявили о возобновлении боевых действий из-за того, что президент Афганистана отказался освободить 5 тысяч пленных талибов. Сегодня должны пройти переговоры по этому вопросу.