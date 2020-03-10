Джек Дорси останется на посту генерального директора Twitter

Это стало возможным после того, как социальная сеть подписала соглашение с двумя инвестиционными компаниями. В результате, как пишет «Коммерсант», произойдут изменения в руководстве, но главу и основателя Twitter они не коснутся.

Угроза смещения с должности нависла над Дорси когда компания Elliot Management инвестировала в сервис миллиард долларов, увеличив свою долю. На правах одного из крупнейших акционеров фонд предложил свои кандидатуры на кресло гендиректора. На защиту основателя Twitter встала другая компания Silver Lake, которая также выкупила ценные бумаги соцсети на сумму 1 миллиард долларов.