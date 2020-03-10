Московская биржа подготовилась к обвалу на российских торгах, которые откроются сегодня после долгих выходных

Как говорится на сайте учреждения, из-за ситуации на мировых фондовых рынках после обвала цен на нефть будут расширены границы ценовых коридоров, а в случае резких колебаний котировок акций в течение торгового дня будет применяться специальный режим торгов.

Стоимость нефти марки Brent упала накануне на фоне новостей о том, что Россия и ОПЕК не согласовали продление ограничения добычи сырья. После этого обвалились индексы на биржах США, Азии и Европы. Торги на Московской бирже не проводились из-за выходного дня по случаю праздника.