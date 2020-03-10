Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в препятствовании расследования дела сбитого рейса MH17

Об этом сказал глава ведомства Вард Фердинандуссе, выступивший на первом заседании по делу о крушении. При этом прокуратура ранее признала, что Москва передавала данные нидерландской стороне.

Судебные слушания начались накануне в Гааге. Обвиняемые по делу – трое россиян и один украинец – в суд не явились. Максимальным наказанием для них может стать пожизненное заключение. Следствие пришло к выводу, что «Боинг» был сбит из зенитного комплекса «Бук», привезенного на Украину из России. Москва свою причастность к катастрофе отрицает.