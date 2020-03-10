США хочет распространить действие договора СНВ-3 на вооружения следующего поколения

Представитель Госдепартамента отметил, что соглашение должно не только охватывать больше сторон – в частности включать помимо России Китай, но и покрывать больше систем, чем сейчас – сообщает Интерфакс. Среди такого вооружения в Госдепе назвали подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и крылатую ракету с ядерной установкой «Буревестник».

Договор СНВ-3 истекает в начале следующего года. Пентагон рассчитывает обсудить соглашение с ближайшее время.