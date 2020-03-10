Власти Израиля ввели карантин для всех въезжающих в страну

В соответствии с распоряжением правительства, прибывшие из-за рубежа граждане Израиля будут изолированы уже с сегодняшнего дня, иностранцев же нововведение коснется спустя трое суток. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Соответствующее решение было принято на фоне роста числа заразившихся коронавирусом в стране – их уже более 40. Всего в мире насчитывается более 110 тысяч заболевших