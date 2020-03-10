В Москве сегодня может выпасть до трети месячной нормы осадков

Центральную часть страны накроет активный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди – пишет РБК со ссылкой на центр погоды «Фобос». Температура на этом фоне хотя и немного понизится, все равно будет аномально теплой – днем до +9 градусов.

Между тем, в конце недели в город может прийти похолодание. Ближе к пятнице ожидаются дожди и штормовой ветер, а на выходных столбик термометра может упасть до отметки в ноль градусов.